Как выбрать торшер
История появления торшера. Разновидности торшеров. Цвета и материалы исполнения абажуров. Выбор торшера в зависимости от функционала помещения. Выбор торшера в зависимости от стиля оформления комнаты. Выбор торшера по наличию или отсутствию дополнительных функций. Заключительные советы по выбору торшера.
Из этого материала вы узнаете:
- История появления торшера
- Разновидности торшеров
- Цвета и материалы исполнения абажуров
- Выбор торшера в зависимости от функционала помещения
- Выбор торшера в зависимости от стиля оформления комнаты
- Выбор торшера по наличию или отсутствию дополнительных функций
- Заключительные советы по выбору торшера
Выбрать торшер - на первый взгляд задача совсем не сложная. Понравилась модель? Цена устраивает? Идем на кассу и оформляем покупку. Можно, конечно, и так, никто не спорит, только это в корне неверный подход. Гораздо разумнее сперва составить целый список параметров, которым должен соответствовать торшер.
К примеру, нужно, чтобы светильник полностью вписался в стиль помещения. Также необходимо грамотно подобрать его высоту. Обратить внимание, из какого материала выполнен абажур. Оценить удобство расположения выключателя. И это далеко не полный список нюансов, о которых следует подумать заранее.
История появления торшера
Что такое торшер, сегодня знают даже дети. Но когда-то этого осветительного прибора не было в домашней обстановке. В переводе с французского торшер означает «факел», а в словарной статье описывается как напольный светильник на высокой опоре.
Свой силуэт торшер заимствовал у массивных уличных фонарей, впервые появившись в замках средневековой Франции и Германии. Он был таким же солидным, владельцы украшали его драгоценными камнями, а в качестве источника света устанавливали свечи.
В Россию мода на торшеры пришла в конце XVII века, вычурные модели с богатым декором украшали и освещали залы дворянских усадеб и дворцов. Эта форма светильников сохранилась до наших дней и считается классической.
В середине второй половины XX века торшеры стали неотъемлемой частью модных интерьеров. Их присутствие хорошо заметно на фотографиях того времени. Благодаря своей практичности и удобству применения напольные светильники не потеряли популярность и сегодня.
История появления торшера
Следует понимать, что торшер – это исключительно напольный прибор. Настольный вариант чаще называют лампой, а настенный – бра. Все эти виды могут иметь схожий дизайн и даже входить в одну коллекцию, но называть их торшерами некорректно, поскольку у каждой модели свои функции.
Основание торшера всегда стоит на полу, а источник света располагается на высокой опоре. Длина несущего стержня может доходить до трех метров, что превышает уровень потолков в стандартной квартире. Поговорим о разнообразии видов этого неординарного светильника.
По дизайну это:
- классические торшеры;
- современные торшеры;
- декоративные торшеры (основание выполнено в виде скульптурной композиции).
По типу конструкции это:
- прямые торшеры, у которых опора, несущая на себе источник света, прямая и вытянута вертикально вверх;
- складные торшеры с основой, которая при необходимости может изменять свою длину, складываясь в определенных пропорциях;
- арочные торшеры, у которых несущая опора представляет собой большую дугу с подвешенным на свободном конце источником света.
По направлению светового излучения торшеры делятся на устройства:
- Направленного света. Этой особенностью обладают в основном арочные торшеры и подобные им современные модели. Висящий в пространстве плафон легко направить в нужное место для освещения рабочей поверхности.
- Рассеянного света. К этой разновидности относятся торшеры классической формы с абажурами из плотной ткани либо из матового стекла. Они очень удобны для создания комфортной уютной атмосферы в помещении. В области яркого света, ограниченной краями непрозрачного абажура, удобно читать и заниматься рукоделием. Остальное пространство при этом погружается в приятный полумрак.
- Отраженного света. Это не самый распространенный тип торшера. По задумке дизайнера свет направляется на светлую поверхность стены или потолка и освещает пространство отраженными лучами.
По расположению собственного выключателя напольные светильники бывают:
- с выключателем на проводе (самые распространенные);
- с выключателем на корпусе;
- с выключателем на подвесе, за который надо дернуть, чтобы включить или погасить свет.
По конструкции основания устройства разделяются на:
- Поворотные торшеры. Опора состоит из отдельных частей и поворотного механизма, способного разворачивать источник света в нужную сторону.
- Неповоротные торшеры. Основание и опора монолитные, устойчивые, обеспечивающие стабильное направление света или рассеянное освещение всего пространства.
По способу перемещения торшеры бывают:
- Стационарные. Либо модель слишком тяжелая, либо зафиксирована на одном месте специальными креплениями, что подразумевает эксплуатацию в неподвижном состоянии.
- Переносные. Большинство светильников проектируется мобильными, с небольшим весом, что очень удобно при перепланировке или изменении интерьера.
Выпускаются торшеры и с несколькими источниками света, ориентированными в разных направлениях. Например, одна лампа обеспечивает освещение рабочей зоны внизу, непосредственно под собой, а другая направляется в потолок или стену для создания рассеянного светового облака.
Цвета и материалы исполнения абажуров
Оригинальный декор источника света – основная задача дизайнера по привлечению внимания к той или иной модели напольного светильника. Наиболее распространенный цвет плафонов – нейтральная гамма оттенков белого, серого, бежевого. Такой торшер практически не заметен в обстановке. Но иногда его абажур может стать ярким пятном, освежающим интерьер, создающим неожиданный акцент. Главное здесь – выбрать торшер по цвету и не ошибиться. Если вы не уверены в своих способностях, то остановитесь на оттенках, близких к основной гамме пространства, или выбирайте цвет торшера на один-два тона светлее или темнее каких-то деталей: штор, диванных подушек, мягкой мебели.
Обратите внимание на материал, из которого изготовлен абажур. Классическая модель с бахромой и кружевами будет выглядеть нелепо в обстановке стиля хай-тек или минимализм.
Наиболее универсальным считается стеклянный плафон. Он может быть, как прозрачным, так и матовым, рифленым, с геометрическими гранями, витражным или цветным. Любая модификация обладает рассеивающими свойствами, добавляя освещению уютную мягкость. Минус у стекла только один – хрупкость.
Металлические абажуры были очень популярны во второй половине прошлого века. Они отлично вписывались в модный для того времени хай-тек, минимализм, лофт. Поверхность таких плафонов и сегодня сияет хромированным покрытием, может быть покрыта цветной порошковой краской или расписана стильными узорами.
Абажуры из различного текстиля – классический стиль оформления торшеров. Ткань создает рассеивающий эффект, наполняя спальню или гостиную приятным комфортным освещением. Богатый выбор текстиля различной фактуры и цвета облегчит поиск наиболее подходящего светильника для любого интерьера.
Еще один природный материал – бумага. Обработанная особым способом, она становится почти такой же прочной, как ткань. Абажуры из бумаги могут иметь самую необычную форму, вплоть до китайских фонариков.
Недорого обойдется торшер с плафоном из поликарбоната или акрила. Пластиковые модели, несмотря на привычный материал, отличаются богатым модельным рядом и длительным сроком эксплуатации. Но из-за непрозрачного абажура обеспечивают световое излучение лишь в определенную сторону.
Модели из дерева встречаются редко и делаются в единственном экземпляре, на заказ. Приятная текстура и натуральный рисунок превращают такие торшеры в произведения искусства.
Выбор торшера в зависимости от функционала помещения
Поиск торшера основан не только на его внешнем виде. Важным критерием выбора становится функциональная принадлежность комнаты, в которой вы собираетесь его установить. Ведь от этого зависят требования к освещению.
- Гостиная
Главная комната в доме, где в часы отдыха собирается вся семья, а в праздники к ней добавляется шумная компания друзей, должна иметь уютную атмосферу, комфортную для общения. Как выбрать торшер для гостиной, чтобы обеспечить камерное освещение в отдельной зоне? Все зависит от того, какую задачу вы хотите решить: заполнить пустое место в интерьере, обеспечить ярким светом уголок для чтения или выделить какие-то предметы обстановки.
- Спальня
Напольные светильники в изголовье кровати могут стать хорошей альтернативой бра и настольным лампам, так как выбрать торшер в спальню бывает проще. Мягкое освещение спальни поможет полноценно расслабиться и отдохнуть. У входа в комнату торшер обычно не ставят. Если для создания комфортной атмосферы будут использоваться модели на невысокой ножке, то разместить их лучше на прикроватных тумбочках, чтобы обеспечить направленный световой поток.
- Коридор
Прихожая – не то место, где требуется большое количество осветительных приборов. Правильно подобранный торшер компактной формы вполне справится с функцией освещения входной зоны. А светодиодные лампы с энергосберегающим эффектом помогут сэкономить не только пространство, но и средства на оплату электроэнергии.
- Кухня
Торшер на кухне должен соответствовать общему стилю интерьера. Яркие жизнерадостные оттенки вызывают аппетит, что очень удобно, когда в доме есть маленькие дети. А как выбрать торшер, если цель вашей жизни – похудеть? Тогда напольный светильник должен быть изготовлен в спокойной цветовой гамме, без ярких элементов декора.
- Детская
В первую очередь напольный светильник должен быть безопасным для детей любого возраста, поэтому модели со стеклянными абажурами здесь не уместны. Небьющиеся плафоны из пластика или металла, расписанные сценками из мультфильмов и портретами любимых сказочных героев, наполнят обстановку волшебством. Цветовая гамма должна соответствовать основному фону, чаще детские комнаты оформляют в светлой палитре.
Выбор торшера в зависимости от стиля оформления комнаты
Присутствие торшера возможно в любой обстановке. Классический стиль интерьера подчеркнет напольный светильник из латуни с традиционным абажуром в виде усеченного конуса из дорогого текстиля, отделанного бахромой, бисером, вышивкой.
Для стиля необарокко лучше подойдут торшеры из сверкающего хрусталя, страз, выдувного стекла ручной работы. Гламур и шик обстановки подчеркнут модели, выполненные в серебристом или черном цвете.
Роскошный ар-деко подчеркнут светильники, декорированные натуральными материалами: деревом, кожей, дорогим текстилем. Торшер с высокой ножкой из отполированной до золотого блеска латуни, увенчанной классическим абажуром, подчеркнет элегантность и респектабельность обстановки.
Торшер в стиле ретро – это чаще всего корпус из металла с нанесенной на поверхность патиной, искусственно состаренное дерево, оригинальные источники света в виде лампы Эдисона.
Французская и американская провинция подарили дизайну интерьера милые в своей простоте прованс и кантри. Для изготовления торшера в деревенском стиле используют деревянные конструкции, а для абажуров – натуральные ткани из хлопка и льна. В декоре уместен растительный или цветочный орнамент.
Многим интересно, как выбрать торшер в зал с интерьером в стиле хай-тек или модерн, наполненный простыми геометрическими формами. Арочный напольный светильник с металлической сферой в виде абажура станет отличным дополнением обстановки. Сочетание цветов в этом случае ограничено использованием белого, черного, серого или серебристого, но иногда допускается яркий акцент. Дизайнеры используют при изготовлении современных торшеров металл, стекло, иногда пластик, придавая им простую цилиндрическую или сферическую форму.
Минималистский стиль для торшера подразумевает отсутствие какого-либо декора в дизайне подставки или абажура, строгую форму светильника и направленное световое излучение.
Мы подскажем, как выбрать торшер в комнату, если интерьер не привязан к какому-либо стилю. Выходом из положения станет напольный светильник с классическим абажуром, выполненный в нейтральной цветовой гамме. В любом случае он привлечет внимание и обеспечит камерное освещение конкретной области.
Выбор торшера по наличию или отсутствию дополнительных функций
Дизайнеры освещения выпускают авторские коллекции светильников, не только воплощая свой творческий замысел, но и стараясь придать им больше практичности и удобства в эксплуатации.
Многие современные осветительные приборы оснащены диммером – устройством, способным регулировать степень освещения. Одно нажатие кнопки наполнит пространство ярким светом, второе – снизит освещенность до приятного полумрака.
Напольные часы, вмонтированные в ножку торшера, успешно решают две задачи: во-первых, не надо искать свободное место, чтобы установить или повесить часы. А, во-вторых, если корпус светильника будет изготовлен из резного дерева, классический интерьер приобретет оригинальный элемент декора.
Не знаете, как выбрать торшер для чтения? Распространенный вариант – объединение журнального столика с ножкой торшера. Всегда есть куда положить книгу или поставить чашечку кофе, не вставая с кресла.
Одна или несколько полочек, прикрепленных к напольному светильнику в спальне, заменят собой прикроватную тумбочку. Очень удобно держать на них очки, пульт от телевизора, ту же книгу для вечернего чтения.
Модели с расширенным набором функций стоят несколько дороже обычных торшеров. Хотя вряд ли удастся купить светильник и отдельный журнальный столик дешевле, чем совмещенную конструкцию.
Заключительные советы по выбору торшера
Высоту торшера подбирайте в соответствии с величиной комнаты. В малогабаритной квартире светильник с чересчур длинной ножкой будет только мешать, а вот в просторной гостиной модель высотой в 2-2,5 метра легко найдет себе место.
Если вы выбрали торшер на короткой опоре, проследите, чтобы диаметр его абажура хотя бы на два-три сантиметра был меньше, чем длина ножки. Тогда светильник будет выглядеть гармонично.
Мощность лампочек, служащих источниками света, подбирается в зависимости от функций светильника. Оптимальная величина – 40-100 Вт. Сегодня чаще используют энергосберегающие и долговечные светодиодные, но и ламп накаливания никто пока не отменял.
Благодаря нашим советам вы обязательно найдете торшер своей мечты, который обеспечит комфортное освещение и станет в вашем интерьере центром притяжения восхищенных взглядов.